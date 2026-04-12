Policija meklē bezvēsts pazudušo Māri Smilgu.
112
Šodien 12:45
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Māri Smilgu
Valsts policija Rīgas Ziemeļu pārvade meklē bezvēsts prombūtnē esošo Māri Smilgu, kurš izgāja no adreses Rīgā, Berģu ielā.
Pazīmes: augums apmēram 178 cm, kalsnas miesas būves, īsa griezuma, gaiši blondi mati.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Policija meklē bezvēsts pazudušo Māri Smilgu.