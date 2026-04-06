Vējš, lietus un slapjdraņķis – jaunā darba nedēļa sāksies ar nepatīkamiem laikapstākļiem
Brīžiem gaidāms slapjš sniegs.
Vējš, lietus un slapjdraņķis - jaunā darba nedēļa sāksies ar nepatīkamiem laikapstākļiem

Otrdien saglabāsies mākoņains un mitrs laiks, ar nokrišņiem plašākā teritorijā, liecina sinoptiķu prognozes.

Vējš, lietus un slapjdraņķis – jaunā darba nedēļa ...

Nakts uz otrdienu turpinās palaikam nest gan lietu, gan slapju sniegu. Rietumu, ziemeļrietumu vējš daudzviet pierims, vēja brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē gaidāmas tikai rietumu un piekrastes rajonos. Līdzīgi kā aizvadītajās naktīs, termometra stabiņš noslīdēs līdz 0...+5 grādu atzīmei.

Arī Rīgā nakts aizritēs ar mitru laiku, un minimālā gaisa temperatūra pieturēsies ap +2...+4°. Rietumu ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē.

Dienas gaitā rietumu, ziemeļrietumu vējš iegriezīsies no ziemeļiem, brāzmainākais laiks būs piekrastes un rietumu rajonos, kur tas sasniegs 15-19 metrus sekundē.

Gaisa temperatūra naktī būs 0…+5 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz +4…+6 grādiem.

