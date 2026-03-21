Ilustratīvs attēls.
Šodien 15:42
Rīgā ugunsgrēkā cietis cilvēks
Rīgā, Duntes ielā, piektdienas vakarā ugunsgrēkā cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Plkst. 19.30 VUGD saņēma izsaukumu uz Duntes ielu, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā dega dzīvoklis 20 kvadrātmetru platībā un starpstāvu pārsegums četru kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās divi cilvēki, no kuriem viens notikumā cieta un nodots mediķiem.
Viens cilvēks no trešā stāva izglābts, un vēl seši cilvēki no ēkas bija evakuēti.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 62 izsaukumus - 20 uz ugunsgrēku dzēšanu, 30 uz glābšanas darbiem, bet vēl 12 izsaukumi bija maldinājumi.