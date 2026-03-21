Sabiedrība
Šodien 15:17
Zivju nozveja pērn Latvijā samazinājusies par 5,2%
Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, Latvijā ir samazinājusies par 5,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.
Kopumā 2025. gadā nozvejoti 99 400 tonnu zivju.
Tostarp Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī pērn nozvejoti 50 800 tonnu zivju, kas ir 51,1% no kopējā nozvejas apmēra un par 2,1% mazāk nekā nozvejots gadu iepriekš.
Savukārt iekšējos ūdeņos pagājušajā gadā nozvejoti 800 tonnu zivju pretstatā 1000 tonnu 2024. gadā.
2024. gadā zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve veidoja kopumā 104 900 tonnu, tostarp Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī nozvejoja 51 900 tonnu zivju.