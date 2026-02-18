Foto Valsts policija
112
Šodien 09:25
Sieviete pēdējo reiz redzēta Juglā: lūdz palīdzību Laumas Belcas meklēšanā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde lūdz iedzīvotāju palīdzību bezvēsts prombūtnē esošās, 1990. gadā dzimušās Laumas Belcas meklēšanā, informēja Valsts policijā.
Sieviete pēdējo reizi redzēta Rīgā, Juglas mikrorajonā, šā gada 17. februārī ap plkst. 8.30.
Sievietes pazīmes: augums 158 centimetri, pilnīgas miesasbūves, gari, tumši kastaņkrāsas mati.
Pazušanas brīdī viņa bija ģērbusies violetā virsjakā un zilās džinsa biksēs, rokās bija sarkani cimdi, līdzi – maza bēšas krāsas soma.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.