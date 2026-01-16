Muzejā "Latvieši pasaulē" atklāta izstāde par "Tviterkonvoja" rašanos. FOTO

Muzejā "Latvieši pasaulē" atklāj izstādi "Tviterkonvojs". 16.01.2026.
Muzeja "Latvieši pasaulē" telpās Rīgā, Berga bazārā, piektdien atklāja izstādi "Tviterkonvojs", kas līdz šim eksponēta Eiropas Parlamentā Briselē.
Izstādes atklāšanā kopā ar kustības iniciatoriem varēja aplūkot ekspozīciju, kas ar vizuālo un digitālo risinājumu starpniecību stāsta par "Tviterkonvoja" rašanos. Tā bija pilsoniska iniciatīva, kas sākās ar vienu tvītu Krievijas pilna mēroga kara pirmajās dienās un pārauga starptautiskā atbalsta kustībā Ukrainai.
Pasākumu apmeklēja labdarības fonda "Ziedot.lv" valdes priekšsēdētāja Rūta Dimanta, muzeja "Latvieši pasaulē" kuratore Marianna Auliciema, "Tviterkonvoja" koordinatore Laura Pliča, aktrise, producente un "Tviterkonvoja" kustības dalībniece Anna Putniņa, amerikāņu rakstnieks Viljams Bērtons Makormiks un citi "Tviterkonvoja" kustības dalībnieki.