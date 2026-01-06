Aizsaulē devusies ilggadējā un cienījamā pedagoģe, bijusī Olaines 2. vidusskolas direktore Inna Potapova
Mūžībā devusies ilggadējā un cienījamā pedagoģe, izglītības darbiniece un bijusī Olaines 2. vidusskolas direktore Inna Potapova, kuras mūžs un profesionālais darbs ir bijis cieši saistīts ar Olaines izglītības attīstību. Par to savā "Facebook" kontā paziņojusi Olaines novada pašvaldība.
Pedagoģiskajam darbam Inna Potapova veltīja vairāk nekā četrdesmit sava mūža gadus, šo ceļu Olainē uzsākot 1963. gadā, bet no 1979. līdz 1999. gadam bija Olaines 2. vidusskolas direktore, savukārt no 2002. līdz 2009. gadam viņa nodeva savas zināšanas Olaines 1. vidusskolas skolēniem kā krievu valodas skolotāja.
"Inna Potapova bija pedagogs ar augstu profesionālo atbildību, stingru, bet taisnīgu vadības stilu un dziļu cieņu pret skolēniem, kolēģiem un izglītības misiju. Viņas ieguldījums Olaines izglītības attīstībā paliks nozīmīga daļa no novada vēstures un būs daudzu paaudžu atmiņās," teikts sēru vēstī.
Atvadas no Innas Potapovas notiks 10. janvārī no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00 Olaines Kultūras namā.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Innas Potapovas tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un audzēkņiem.