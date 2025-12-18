Daļā valsts ceturtdien saglabāsies migla
Ceturtdien Latvijā saglabāsies apmācies laiks un daudzviet neizklīdīs migla, prognozē sinoptiķi.

Vietām gaidāma arī smidzināšana. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.

Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +1..+6 grādi.

Rīgā gaidāma migla, iespējama smidzināšana, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz +4 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Atmosfēras spiediens 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.

