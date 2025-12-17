Laikapstākļus Latvijā trešdien ietekmē anticiklons
foto: AFP/Scanpix
Trešdien Latvijā būs apmācies laiks, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Trešdien Latvijā būs apmācies laiks, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi.

Sinoptiķi prognozē, ka dažviet saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.

Gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, vietām piekrastē līdz +6 grādiem.

Rīgā nav gaidāmas laikapstākļu izmaiņas, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs +1..+2 grādi.

Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Atmosfēras spiediens 1017-1021 hektopaskāls jūras līmenī.

