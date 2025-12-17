Trešdien Latvijā būs apmācies laiks, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi.
Šodien 07:02
Laikapstākļus Latvijā trešdien ietekmē anticiklons
Trešdien Latvijā būs apmācies laiks, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi.
Sinoptiķi prognozē, ka dažviet saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, vietām piekrastē līdz +6 grādiem.
Rīgā nav gaidāmas laikapstākļu izmaiņas, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs +1..+2 grādi.
Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Atmosfēras spiediens 1017-1021 hektopaskāls jūras līmenī.