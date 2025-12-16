Vietām gaidāma migla. Laikapstākļu prognoze trešdienai
foto: LETA
Tuvākā diennakts paies bez lieliem nokrišņiem.
Trešdien vietām Latvijā gaidāma migla, prognozē sinoptiķi.

Tuvākā diennakts paies bez lieliem nokrišņiem, dažviet iespējama debesu skaidrošanās. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī un dienā būs 0..+5 grādi.

Rīgā trešdien nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, iespējama migla. Pūtīs neliels dienvidu vējš. Gaisa temperatūra +1..+2 grādi.
 

