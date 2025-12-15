Izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns Burtnieka ezera pļavām
Lai ilgtermiņā saglabātu Burtnieka ezera unikālo piekrastes ainavu un tajā sastopamos vērtīgos biotopus, izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns.
Jaunais plāns paredz sargāt un kopjot uzturēt palieņu zālājus, nogāžu un gravu mežus, smilšakmens atsegumus, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu un dabai draudzīgu atpūtu ezera apkārtnē.
Dabas aizsardzības plāna darba uzdevums bija izvērtēt esošo sugu un biotopu sastopamību un stāvokli dabā, analizēt iepriekšējā dabas aizsardzības plāna rezultātus un izvērtēt iedzīvotāju, zemju īpašnieku un citu iesaistīto pušu vajadzības un noteikt, kādas darbības tuvākajos gados nepieciešamas, lai saglabātu nozīmīgākās dabas vērtības. Plānā iekļauti pasākumi biotopu kopšanai un atjaunošanai, 142 ha nozīmīgu zālāju apsaimniekošanai, aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanai, nogāžu un gravu mežu biotopus un saglabāt smilšakmens atsegumu uzlabošanai kā arī sabiedrības informēšanai un Burtnieka ezera piekrastes infrastruktūras attīstībai.
Svarīga plāna daļa ir arī dabas tūrisma attīstība, paredzot sakārtot pieejas vietas Burtnieka ezeram, pilnveidot infrastruktūru pie Burtnieku centra un Silzemnieku pludmalēm, un Burtnieku stāvkrasta atsegumiem, kā arī uzlabot norādes un informatīvos materiālus par šo īpaši aizsargājamo teritoriju.
Dabas aizsardzības plānu izstrādājis Latvijas Universitātes Medicīnas un dabas zinātņu fakultātes Bioloģijas institūts pēc Valmieras novada pašvaldības pasūtījuma, Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Burtnieka ezera pļavas”” (Nr. 1-08/49/2023) ietvaros, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes doto darba uzdevumu.
Projekta kopējās izmaksas ir 52 845,90 EUR, t.sk. valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finanšu līdzekļi 39 528,04 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 13 307,86 EUR.