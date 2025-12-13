Godina par profesionalitāti un drosmi
Par pašaizliedzību un drosmi, glābjot cilvēkus ugunsgrēkā, godināti Kuldīgas policisti Rinalds Vainovskis un Anete Petrēvica.
Kā norāda laikraksts "Kurzemnieks", likumsargi cilvēkus izglāba ugunsgrēkā 21. aprīļa rītā Īvandes pagasta daudzdzīvokļu mājā "Kārkliņi". Vainovskis jau agrāk Aglonas Katoļu ģimnāzijā saņēmis Iekšlietu ministrijas (IeM) apbalvojuma zīmi Par pašaizliedzību un 10. decembrī pasākumā Saldus mūzikas un mākslas skolā – krūšu nozīmi Par cītību policijā. Petrēvica saņēma IeM pateicību par pašaizliedzīgu un profesionālu rīcību, glābjot cilvēka dzīvību, un VP pateicību par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un augstiem darba rezultātiem.
Vainovskis darbu reaģēšanas nodaļā sācis pagājušogad, bet policijā ir nepilnus desmit gadus, iepriekš strādājis kriminālpolicijā, bijis inspektors kriminālists. Petrēvica šajā nodaļā strādā desmit gadus un "Kurzemniekam" norāda: „Šī bija pirmā reize, kad bija sajūta – ja ar kolēģi nebūtu ieradušies tik ātri, iznākums, iespējams, būtu citādāks. Mēs spējām novērst vēl lielāku ļaunumu.” Viens cilvēks ugunsgrēkā gāja bojā, bet pašu spēkiem vēl pirms glābēju ierašanās Vainovskis ar Petrēvicas palīdzību vienu cilvēku no ēkas evakuēja.