Ķengaragā uzdarbojies Grinčs - kāda sieviete no košumkrūmiem nozagusi gaismiņu virtenes, kamēr viņas kompanjons stāvēja uz vakts. VIDEO
Ar nepatīkamu situāciju saskārušies kāda Ķengaraga nama iedzīvotāji - nakts melnumā no nama kopēji izrotātā pagalma kāds neģēlis nozadzis gaismiņu virtenes.
“Mūsu māja jau vairākus gadus pēc kārtas uz Pirmo adventi sāka rotāt piemājas eglīti. Tiek aicināti bērni, pasniegtas mazas dāvaniņas – tā ir tāda mūsu mājas tradīcija," raidījumam "Degpunktā" norāda nama iedzīvotāja INese. "Pirms pāris gadiem nolēmām ar to vien neapstāties – mēs nolēmām arī piedot svētku noskaņu pārējam pagalmam. Īsi pirms pašiem Ziemassvētkiem izvietojām lampiņu virtenes."
Ar virtenēm tika izrotāti apkārtējie košumkrūmi, bet par priecīgo iedzīvotāji dalījās apkaimes sarakstes grupās. Tomēr iedzīvotāju prieks bija īss - aizvakar pēc pusnakts kāds neģēļu pārītis izlēma piesavināties iedzīvotāju kopīgi iegādātās gaismiņas sev.
Zagle bija kāda sieviete, bet viņas kompanjons esot stāvējis uz vakts. Kā norāda iedzīvotāji, garnadži aprāva krūmu zarus un gaismiņas aiznesa līdzi, bojājot vismaz piecus apstādījumus. "Tā ir pilnīgākā cūcība un bezkaunība uz citu rēķina ar sazagtajām virtenēm nodrošināt sev svētku sajūtu,” pauž Inese.
Iedzīvotāji, kas atpazīst attēlā redzamo personu aicināti ziņot Valsts policijai. Tāpat video redzamā sieviete tiek aicināta savest kārtībā sapostīto un atvainoties nama iedzīvotājiem.