Jūras piekrastē gaidāms slapjš sniegs, un ceļi būs slideni

Sestdien debesis būs apmākušās un no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos gaidāms sniegs, vēsta sinoptiķi.

Jūras piekrastes tuvumā gaidāms slapjš sniegs un lietus, iespējama arī atkala. Sinoptiķi brīdina, ka ceļi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra rietumos būs 0...+4 grādi, bet austrumos 0...-2 grādi.

Rīgā diena būs apmākusies un bez nokrišņiem, tomēr pašā vakarā galvaspilsētā sāks snigt. Ielas un ietves vietām var saglabāties slidenas. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.

