Decembra sākumā Latvijā - siltāks laiks un mazāk nokrišņu nekā parasti
Šajā gadā decembra pirmās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +3,4 grādi jeb 3,6 grādus augstāka par normu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Zemākā gaisa temperatūra bija -1,8 grādi 2. decembrī Alūksnē, savukār augstākā temperatūra bija +9,9 grādi 10. decembrī Rīgā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji sasniedza 74% no normas. Visvairāk lija un sniga Siguldā, kur bija 25,8 milimetri nokrišņu, savukārt Daugavpils novērojumu stacijā tika reģistrēti tikai 5,2 milimetri nokrišņu.
Sausuma un mitruma rādītājs viszemākais viena mēneša periodā bija Balvu novadā, trīs mēnešu periodā - Jēkabpils novadā. Savukārt augstākais mitruma rādītājs abos periodos bija Ventspilī.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums decembra pirmajā dekādē bija 95% - no 93% Kolkā līdz 99% Alūksnē. Stiprākās vēja brāzmas - 18,2 metri sekundē - tika novērotas 8. decembrī Ventspilī.