Avārijas dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas starp Tukumu un Pūri

foto: LETA
Negadījuma dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas starp Tukumu un Pūri.
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Satiksmes negadījuma dēļ piektdienas vakarā pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas starp Tukumu un Pūri, vēsta VAS "Latvijas valsts ceļi".

Autobraucējus aicina izmantot citus posma apbraukšanas maršrutus.


 

