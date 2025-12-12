Negadījuma dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas starp Tukumu un Pūri.
112
Šodien 18:59
Avārijas dēļ pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas starp Tukumu un Pūri
Satiksmes negadījuma dēļ piektdienas vakarā pilnībā bloķēta satiksme uz Ventspils šosejas starp Tukumu un Pūri, vēsta VAS "Latvijas valsts ceļi".
Autobraucējus aicina izmantot citus posma apbraukšanas maršrutus.
‼️⛔️Satiksmes negadījums uz Ventspils šosejas (A10 ~https://t.co/T3CaetBR6I) starp Tukumu un Pūri. Satiksme bloķēta pilnībā ziņo @Valsts_policija 🚓Aicinām izmantot citus posma apbraukšanas maršrutus! pic.twitter.com/JRnL2zY6I4— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 12, 2025