Valmierā aiztur jaunieti, kurš šaudījās, sevi filmēja un ar to plātījās "Snapchat"
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir aizturējušas personu, kura vakar, 11. decembrī, ap pulksten 21.03 Valmierā, pie Dzelzceļa tilta Rūpniecības ielā, izdarīja vairākus šāvienus gaisā. Neviena persona notikušajā nav cietusi.
Saņemot informāciju par notikušo, policijas norīkojums nekavējoties devās uz notikuma vietu un veica apkārtnes apsekošanu, taču neviena persona tur netika sastapta. Veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, tika noskaidrots, ka jaunietis, iespējams, atradies apreibinošu vielu ietekmē un pats sevi filmējis, video publiskojot sociālās saziņas platformā Snapchat.
Policisti turpināja meklēšanas pasākumus un personas identitātes noskaidrošanu, kuru rezultātā šodien jaunietis tika aizturēts. Aizturētais ir 2008. gadā dzimis jaunietis. Pie viņa mantām tika atrasts šaujamierocim līdzīgs priekšmets – pēc sākotnējās informācijas tas ir gāzes ierocis.
Par notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 233. panta otrās daļas – par šaujamieroča, tā būtisko sastāvdaļu, šāviena imitācijas ierīces vai munīcijas nēsāšanas, glabāšanas, realizēšanas, pārvadāšanas vai izmantošanas noteikumu pārkāpšanu.
Valsts policija turpina skaidrot notikušā apstākļus.