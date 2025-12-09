Blīdenes ciema centrā, blakus pamatskolai, uzstādīta 150 metrus gara virvju trase.
Novadu ziņas
Vakar 23:50
Blīdenē atklāta jauna aktīvās atpūtas vieta
Blīdenes ciema centrā pie pamatskolas atklāta 150 metrus gara virvju trase — LEADER atbalstīts projekts, kas papildina āra trenažierus, mūzikas instrumentus, rotaļlaukumu un baskāju taku. Jaunā trase, tapusi ar biedrības “Laikavots”, skolas un vietējo uzņēmēju iesaisti, piedāvā aktīvu atpūtu bērniem un pieaugušajiem un stiprina kopienas saliedētību.
Blīdenes ciema centrā, blakus pamatskolai, uzstādīta 150 metrus gara virvju trase – jau piektais LEADER atbalstītais projekts, kas papildina iepriekš izveidotos āra trenažierus, mūzikas instrumentus, rotaļlaukumu un baskāju taku.
Trase paredzēta ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem – lieliska vieta kustībai, priekam un kopā būšanai svaigā gaisā. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījusies biedrība “Laikavots”, Blīdenes pamatskolas kolektīvs, skolēni un vietējie uzņēmēji.
Klātienē to jau izmēģināja visi Blīdenes pamatskolas skolēni, bet atklāšanas pasākumu vēl īpašāku padarīja pankūkas, tēja un folkloras dziesmas.
Blīdene turpina augt par vietu, kur bērniem ir prieks un ģimenēm – vēlme palikt un dzīvot.