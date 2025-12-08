Paziņo par gripas epidēmijas sākumu Latvijā
Ņemot vērā straujo saslimstības pieaugumu, Slimību profilakses un kontroles centrs paziņojis, ka no otrdienas, 9. decembra, Latvijā izsludināta gripas epidēmija.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) datiem. Pagājušajā nedēļā (no 1. līdz 7.decembrim) laboratoriski apstiprināto pozitīvo gripas paraugu īpatsvars strauji pieaudzis – no 9,1% nedēļu iepriekš līdz 18,1%, tādējādi pārsniedzot epidēmijas slieksni, kas ir 10%.
SPKC atgādina, ka vissmagāk ar gripu slimo seniori un cilvēki ar hroniskām saslimšanām, piemēram, sirds un asinsvadu, plaušu un nieru slimībām, cukura diabētu, kā arī onkoloģijas pacienti un cilvēki ar novājinātu imunitāti. Tāpat gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.
Epidemiologi uzsver, ka vislabākā aizsardzība pret gripu un tās komplikācijām ir vakcinācija. Tā kā imunitāte izveidojas 10–14 dienu laikā pēc potes saņemšanas un vīrusa izplatība parasti turpinās līdz pat maija beigām, vakcinēties nav par vēlu arī epidēmijas laikā. Īpaši tas ieteicams, ja plānotas plānveida operācijas vai ārstēšanās stacionārā.
Lai izvairītos no inficēšanās, iedzīvotāji aicināti ievērot vispārīgos profilakses pasākumus: retāk apmeklēt vietas, kur pulcējas daudz cilvēku, bieži mazgāt un dezinficēt rokas, regulāri vēdināt telpas, kā arī ievērot klepus etiķeti. Parādoties akūtu elpceļu infekcijas pazīmēm, ir būtiski palikt mājās un sazināties ar ārstu.
Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem, ja pacients dzīvo ārsta darbības pamatteritorijā. Šādos gadījumos pacientam jāveic tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.