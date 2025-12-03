Daugavpilī iededz lielo svētku egli, pilsētā ienāk Sapņu galaktika
30. novembra vakarā, Daugvpils Vienības laukumā pulcējās pilsētas iedzīvotāji, tuvāko Latvijas un Lietuvas pilsētu un apkaimju iedzīvotāji, lai kopīgi iedegtu galveno Ziemassvētku egli un atvērtu svētku kalendāru, kas šogad pilsētā nodēvēts par "Sapņu galaktiku".
Jau no pirmajām decembra dienām Daugavpils ir piepildīta ar svētku gaismu, skaņām un smaržu. Līdz pat janvāra vidum pilsēta piedāvā plašu programmu katrai dienai.
Svētku noskaņa pilsētā ienāca jau sestdien, 29. novembrī, kad skvērā pie Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu baznīcas tika iedegta pirmā svece pilsētas lielajā Adventes vainagā. Taču kulminācija tika piedzīvota svētdienas pēcpusdienā, kad Vienības laukumā uzmirdzēja galvenā egle.
Šogad egle ir pārtapusi par simbolisku Visuma asi, kuras zaros mirdz neskaitāmas galaktikas, simbolizējot sapņus, kas vienmēr ir sasniedzami. Virs tās plešas gaismas virteņu plīvurs, kas atgādina neredzamo debesu telpu, kurā dzimst jaunas idejas. Atklāšanas pasākumā “Kad eglē iedegas zvaigznes…” klātesošos priecēja vokālā studija “Pērlītes”, enerģiskie rūķi ar Zumbas priekšnesumu, Meža rūķu mazais orķestris un īpašais viesis – solists Laimis Rācenājs.
Šogad Ziemassvētku noformējums Daugavpilī veidots, atsaucoties uz “Mazā prinča” filozofiju, ka ikviena saikne ar cilvēku, ideju vai sapni ir kā pieradināšana, kas prasa apzinātu atbildību. Kā ierasts, galvenais elements ir svētku egle Vienības laukumā, kura šoreiz pārtapa par Visuma asi. Tās zaros iemirdzēsies bezgalīgas galaktikas, simbolizējot mūsu sapņus, kas nereti šķiet tik lieli, ka tos grūti aptvert, taču vienmēr ir sasniedzami. Savukārt gaismas virteņu plīvurs virs egles, atgādina neredzamo debesu telpu, kurā dzimst jaunas idejas un kur tās iegūst spārnus, maigi sargājot svētku gaismu.
Līdz pat janvāra vidum Daugavpilī norisināsies virkne daudzveidīgu svētku aktivitāšu: meistarklases, radošās nodarbības, koncerti, tirdziņi, izstādes, muzikālas pastaigas un īpaši braucieni ar Ziemassvētku tramvaju. Daugavpils parki, skvēri un ielas iekrāsosies svētku gaismās! Gaidāmas tikšanās ar Ziemassvētku vecīti un pasaku varoņiem, bet Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra “Inženieru arsenāls” pagalmā durvis vērs Ziemassvētku vecīša rezidence.
Ikdienas maģija pilsētas ielās un parkos
Svētku laikā pilsēta piedāvās aktivitātes katru dienu:
Tikšanās ar pasaku tēliem: No 1. decembra līdz 4. janvārim Vienības laukumā bērnus gaidīs pasaku un multfilmu varoņi (darbdienās 17.00–18.00, brīvdienās 16.00–17.00).
Muzikālās pastaigas: Dubrovina parkā un A. Pumpura skvērā katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 20.00 skanēs īpaša Ziemassvētku mūzika.
Izstāde "Mazais princis": Pilsētvidē – Vienības nama skatlogos, Jaunbūves bibliotēkā un Raiņa centrā – būs skatāmi skolēnu vizuālās mākslas konkursa darbi.
Radošās darbnīcas un izstādes
Kultūras iestādes piedāvā plašu programmu radošai izpausmei un mākslas baudīšanai:
Rotko muzejs: 6. decembrī plkst. 16.00 atklās Ziemas izstāžu sezonu. Ģimenes ar bērniem (3–5 gadi) aicinātas uz grafikas darbnīcu "Sveiks muzejā!" 12. decembrī, savukārt pieaugušie 13. decembrī varēs apgleznot porcelānu (pieteikšanās pa tālr. 26564817).
Poļu kultūras centrs: Piedāvās izstādi “Ziemassvētku siltums vainagos un kartītēs” (5. decembrī) un ģimenes spēli “Sv. Mikolaja pēdās” (6. decembrī).
Pasākumi ģimenēm un bērniem
Ziemassvētku vecīša rezidence: Tā durvis vērs 13. decembrī Inženieru Arsenālā (Imperatora iela 8) un darbosies arī 20., 26. un 27. decembrī, piedāvājot dažādas aktivitātes.
Lasīšanas akcijas: Bibliotēkās notiks akcija “Dāvā prieku lasot!” (3., 10., 17. decembrī), aicinot uz kopīgu grāmatu lasīšanu.
Svētku viktorīnas: Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs aicina uz "Ziemassvētku viktorīnu" 19. un 20. decembrī (pieteikšanās pa tālr. 654 49090).
"Brīvais mikrofons": Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, Vienības laukumā bērni varēs skaitīt dzejoļus Ziemassvētku vecītim un Sniegbaltītei.
Koncerti un muzikālais baudījums
Mūzikas mīļotājiem sarūpēta daudzveidīga programma Vienības namā un citur:
14. decembrī: Tradicionālās mūzikas grupas “Banga” koncerts.
16. decembrī: Bērnu kolektīvu uzvedums “Uz Mazā prinča planētas”.
20. decembrī: Marijas Naumovas koncerts “Gaismas klusumā”.
26. decembrī: Grupas “Eridana” koncerts “Sajūti Ziemassvētkus” Vienības laukumā.
27. decembrī: Poļu kultūras centra koncerts “Ziemas vakara brīnums” un gada nogales koncerts “Manai pilsētai” Rotko muzejā.
28. decembrī: Koncerts “Ziemassvētku muzikālais kokteilis.
Īpašais "Mazā prinča" tramvajs
Viens no romantiskākajiem svētku piedzīvojumiem būs brauciens ar muzikālo tramvaju, kas kursēs 27. un 30. decembrī, kā arī 5. janvārī plkst. 17.00 un 18.00. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīze” kasēs.
Krāšņa Jaunā gada sagaidīšana
Gadu mija Daugavpilī solās būt īpaši jaudīga. 31. decembrī svinības Vienības laukumā sāksies jau plkst. 23.00 ar deju mūziku.
Pusnaktī, plkst. 00.00, sekos svinīgais gadumijas mirklis ar svētku uguņošanu, pēc kuras dejas turpināsies līdz pat 03.00. Pirms svinībām, 30. decembrī, aktīvākie aicināti piedalīties Jaungada skrējienā.
Svētku cikls noslēgsies janvāra sākumā ar pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkiem un ukraiņu tradīciju pasākumu 11. janvārī.