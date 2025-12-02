Divos reģionālajos autobusu maršrutos Siguldas novadā reisu grafiks pielāgots Krimuldas vidusskolas skolēniem
foto: LETA
Tiks pārcelti izbraukšanas laiki, lai skolēniem pēc mācībām būtu ērtāk nokļūt mājās ar sabiedrisko transportu.
Novadu ziņas

Divos reģionālajos autobusu maršrutos Siguldas novadā reisu grafiks pielāgots Krimuldas vidusskolas skolēniem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības ierosinājumu, no 24. novembra atsevišķiem reisiem divos novada maršrutos – Rīga–Ragana–Sigulda un Sigulda–Nurmiži – tiks pārcelti izbraukšanas laiki, lai skolēniem pēc mācībām būtu ērtāk nokļūt mājās ar sabiedrisko transportu.

Divos reģionālajos autobusu maršrutos Siguldas nov...

Maršrutā Nr. 5612 Rīga–Ragana–Sigulda pēcpusdienas reiss no Rīgas starptautiskās autoostas turpmāk startē vēlāk — plkst. 14.10 (iepriekš 13.40). Autobuss kursē katru dienu.

Maršrutā Nr. 5607 Sigulda–Nurmiži reiss plkst. 15.30 no Siguldas autoostas turpmāk kursēs tikai sestdienās, nevis darba dienās. Darba dienās pieejams vēlāks izbraukšanas laiks — plkst. 15.50 no Siguldas autoostas.

Tēmas

SiguldaKrimuldaSiguldas novads

Citi šobrīd lasa