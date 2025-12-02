Tiks pārcelti izbraukšanas laiki, lai skolēniem pēc mācībām būtu ērtāk nokļūt mājās ar sabiedrisko transportu.
Novadu ziņas
Šodien 09:04
Divos reģionālajos autobusu maršrutos Siguldas novadā reisu grafiks pielāgots Krimuldas vidusskolas skolēniem
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības ierosinājumu, no 24. novembra atsevišķiem reisiem divos novada maršrutos – Rīga–Ragana–Sigulda un Sigulda–Nurmiži – tiks pārcelti izbraukšanas laiki, lai skolēniem pēc mācībām būtu ērtāk nokļūt mājās ar sabiedrisko transportu.
Maršrutā Nr. 5612 Rīga–Ragana–Sigulda pēcpusdienas reiss no Rīgas starptautiskās autoostas turpmāk startē vēlāk — plkst. 14.10 (iepriekš 13.40). Autobuss kursē katru dienu.
Maršrutā Nr. 5607 Sigulda–Nurmiži reiss plkst. 15.30 no Siguldas autoostas turpmāk kursēs tikai sestdienās, nevis darba dienās. Darba dienās pieejams vēlāks izbraukšanas laiks — plkst. 15.50 no Siguldas autoostas.