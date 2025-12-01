"Lexus" Rīgā nāvējoši notriec gājēju. Policija lūdz atsaukties aculieciniekus
Policija lūdz atsaukties aculieciniekus.
Šā gada 26. novembrī ap pulksten 16.40 Rīgā, Stirnu ielā 40 automašīnas “Lexus” vadītājs uzbrauca gājējam, kurš negadījumā gāja bojā. Par notikušo Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu un izmeklē negadījuma apstākļus.

Tāpat policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67086660, 27825049 vai 112.
 

