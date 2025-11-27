Rīgā “Lexus” automašīna uzbrauc gājējam, kurš notikuma vietā mirst.
Šodien 08:58
Vakar, 26. novembrī, ap pulksten 16.40 Rīgā, Stirnu ielā automašīnas "Lexus" vadītājs un uzbrauca gājējam, kurš gāja bojā notikuma vietā. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 159 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas desmit personas un viena gājusi bojā.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 472 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 178 par ātruma pārsniegšanu un astoņi par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens administratīvo pārkāpumu process un divi kriminālprocesi.