Andreja Žagara kultūras attīstības fonds aicina uz Mikus Čežes izklaidējoši izglītojošo lekciju “Sarunas. Māksla piedot”
Andreja Žagara kultūras attīstības fonds aicina mūzikas pasaules draugus uz audiovizuālu Mikus Čežes lekciju, kas tiks veltīta kādam izcilam Latvijas Nacionālās operas solistu pārim.
"SARUNAS. Māksla piedot” notiks 4. decembrī plkst. 19.00 leģendārajā Rīgas restorānā “Osiris TELPA”. Mēģinājumi rekonstruēt attiecību vēsturi no pirmās saskatīšanās līdz pēdējām atvadām vienmēr ir sarežģīti. Šādi centieni ir teju neiespējami gadījumā, ja abi laulātie ir izcili mākslinieki, kas spiesti rēķināties ar sabiedrisko domu un laikmeta politisko kontekstu. Izvērtējot gan publicētos, gan arī vēl nepublicētos arhīvu materiālus, lekcija “SARUNAS.Māksla piedot” vēstīs par spēcīgu personību kopdzīvi saskanīgā duetā ar aizkustinošām terceta iezīmēm.
Mikus Čeže kopš 2001. gada gatavo lekcijas Latvijas Nacionālās operas un baleta izglītojošo pasākumu ciklam “Sarunas pirms pirmizrādēm” LNO Jaunajā zālē. Autora teksti publicēti gan daudzās LNOB iestudējumu programmās, gan arī zinātniskos krājumos Baltijas valstīs un Vācijā, īpašu uzmanību pievēršot Rīgas Pilsētas teātra un Latvijas Nacionālās operas vēstures neatbildētajiem jautājumiem.
Andreja Žagara kultūras attīstības fonds jau 11 gadus Latvijas publiku iepriecina ar ekskluzīviem mūzikas notikumiem, jo īpaši izceļot starptautisku atzinību guvušus Latvijas māksliniekus, kuru talantu pamanīja un atbalstīja arī Andrejs Žagars. Viņa iesākto arvien turpina draugi un domubiedri, kas apvienojušies fondā. Katra mākslinieka ceļš uz panākumiem ir stāsta vērts, un ar vairāku īpašu mūzikas pasaules personību stāstiem Andreja Žagara kultūras attīstības fonds turpina iepazīstināt plašāk. Šoruden fonds uzsāka sarunu ciklu, kur katrs pasākums tiek veltīts kādam īpašam Latvijas mūzikas pasaules māksliniekam. Sarunas virza fonda mākslinieciskais vadītājs, komponists Arturs Maskats, uzrunājot īpašus stāstniekus un lekciju veidotājus.
Radošā restorāna “Osiris” atmosfērā jau aizvadītas sarunas par operdziedātāju Marinu Rebeku, bet februārī savu stāstījumu plašākai publikai gatavo baleta māksliniece Elza Leimane. Sarunu vakari restorānā “Osiris” turpināsies katru mēnesi līdz sezonas beigām.