"Tērvetes dabas parks".
Sabiedrība
Šodien 19:37
Tērvetes dabas parkā notiks gaismas svētki
AS "Latvijas valsts meži" (LVM) dabas parkā Tērvetē 5. un 6. decembrī notiks "Rūķu pilsētas Gaismas svētki".
Pasākuma apmeklētāji varēs apskatīt tematiskus vides gaismas objektus, gaismu un lāzeru šovus, kā arī tikties ar pasaku tēliem.
Svētku laikā darbosies arī "Rūķu Ziemassvētku pasts", kurā bērni līdz 14. decembrim varēs iesniegt svētku vēstules, lai vēlāk saņemtu tematisku rūķu vēstījumu.
Pasākumi abās dienās notiks no plkst. 16 līdz 22.
LVM 2024. gadā strādāja ar 586,129 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,4% mazāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 32% - līdz 150,131 miljonam eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.