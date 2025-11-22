Rīgas mērs norāda, ka nākamā gada budžets varētu būt "liess"
Rīgas pašvaldības nākamā gada budžets varētu būt "liess", norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Viņš norādīja, ka budžeta tēriņus ietekmēs būtiski mazāks budžeta atlikums nekā tika plānots uz šo gadu. Lai sabalansētu budžetu, pašvaldība plāno ieviest jaunu pieeju attiecībā uz investīciju projektu īstenošanu, meklēt iespēju īstenot publiskās un privātās partnerības projektus, kā arī piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu.
Kleinbergs atzina, ka izdevies par 1,5 miljoniem eiro samazināt Rīgas iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanā. Pašlaik tiek apspriestas budžeta vajadzības ar visiem departamentiem. Savukārt komiteju sēdēs budžeta apspriešana varētu sākties pēc decembra pirmās nedēļas.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, kopējie pašvaldības ieņēmumi šogad tika plānoti 1,47 miljardu eiro apmērā, kas bija par 50 miljoniem eiro vairāk nekā 2024. gadā. Savukārt izdevumi paredzēti 1,694 miljardu eiro apmērā.