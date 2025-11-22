Miljonāri izkārto sev politiski labvēlīgus lēmumus - Šuvajevs komentē skandālu Zemkopības ministrijā
Komentējot skandālu Zemkopības ministrijā, partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs norādījis, ka Latvijā "90. gadu politika nekur nav pazudusi un mēs joprojām dzīvojam valstī, kur ietekmīgi miljonāri spēj izkārtot sev politiski labvēlīgus lēmumus".
Viņaprāt, tā rezultātā smagi cieš sabiedrības labklājība, "ne tikai sniedzot neatļautu un nevajadzīgu atbalstu labi pelnošiem uzņēmumiem, bet arī neiegūstot pilnu vērtību no Latvijas dārgākā dabas resursa, mūsu mežiem", sprieda politiķis.
Šuvajevs savā uzrunā partijas "Progresīvie" kongresā norādīja uz būtiskām pārmaiņām sabiedrībā un politikā, tostarp uzsverot sabiedrības spēju aizsargāt sevi no meliem, manipulācijām, dezinformācijas un demokrātijas apdraudējumiem, īpaši no ar "Kremlim draudzīgiem politiķiem" un partijas "Latvija pirmajā vietā" līdera Aināra Šlesera (LPV) aktivitātēm.
Politiķis uzsvēra, ka priekšā ir daudz darba, īpaši veidojot dialogu ar uzņēmējiem, lai ekonomikas attīstības vīzija būtu saprotama un pieņemama dažādiem sabiedrības slāņiem. Viņš akcentēja nepieciešamību risināt dzīves dārdzības jautājumus un nodrošināt sociālo atbalstu īpaši neaizsargātiem iedzīvotājiem. Tāpat viņš atzina, ka "sabiedrība izslāpusi pēc taustāmas pozitīvas vīzijas par valsts ekonomisko nākotni", bet līdz šim nav sanācis "uzrakstīt pārliecinošu attīstības stāstu, ko saprastu ikviens".
Jau iepriekš partija "Progresīvie" norādīja, ka ir jāizvērtē, vai ZM prasītais atbalsta mehānisms kokrūpniekiem bija izdevīgākais sabiedrībai, prasot ZM sniegt skaidrojumus. Pēc tam, kad iespējamas problēmas šajā atbalstā izgaismoja mediji, bet koalīcijas partneri lūdza ZM skaidrojumus, zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) vērsās ģenerālprokuratūrā ar lūgumu veikt pārbaudi. Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude, lai izvērtētu, vai amatpersonas, lemjot par atbalstu kokrūpniekiem, ir rīkojušās atbilstoši likuma prasībām.