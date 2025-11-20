Rīdzinieki aicināti iesūtīt savas idejas, kur pilsētā turpmāk vēlas redzēt animācijas filmas “Straume” tēlus
Pēc grandiozajiem animācijas filmas “Straume” panākumiem pasaulē un ASV Kinoakadēmijas balvas “Oskars” saņemšanas, Rīgas pilsētvidē bija sastopami četri filmas varoņi – kaķis, suns, kapibara un lemurs. Patlaban visi viņi devušies ziemas guļā, taču filmas galvenais varonis – kaķis līdz pavasarim būs sastopams pie kinoteātra “Splendid Palace” ieejas.
Šobrīd Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļa strādā pie tā, lai nākamajā pavasarī visus filmas varoņus varētu eksponēt kopā. Rīdzinieki līdz 20. decembrim aicināti izteikt savus priekšlikumus un nobalsot par filmas varoņu pastāvīgo atrašanās vietu Rīgas pilsētvidē
Rīdzinieki aicināti iesaistīties balsošanā, izraugoties piemērotāko vietu, kur turpmāk vēlētos redzēt animācijas filmas “Straume” tēlus – Uzvaras parks, Mežaparks, Mūkusalas ielas krasta promenāde vai cits variants.
“Straumes” tēli atdzīvojas galvaspilsētā
Rīdziniekus un tūristus Rīgā tagad priecē ne tikai “Straume” kaķis, bet arī pārējie filmas tēli – suns un kapibara.
Savukārt kinoteātris “Splendid Palace” no šī gada 12. decembra piektdienās rīkos īpašu filmu seansu ciklu “Visas filmas par kaķiem. “Straumes” komandas izlase”, kurā piedāvās kinoteātra apmeklētājiem īpaši atlasītus kino darbus no pasaules kinematogrāfijas klāsta.
“Straumes” varoņus līdz šim varēja sastapt pie vides objekta “RĪGA” burtiem – Brīvības laukumā, Rātslaukumuā, Uzvaras parkā un Mežaparkā.
Kaķa un lemura tēlu skulptūras veidojis mākslinieks Kristaps Andersons, kapibaras tēlu darinājis lietuviešu mākslinieks Donats Mockus, savukārt suns ir mākslinieces Ineses Valteres darbs. “Straumes” tēlus mākslinieki izgatavojuši nepilna mēneša laikā.
Sezonas laikā kaķis trīs reizes piedzīvoja labošanas darbus – tam divreiz tika nolauzta aste un vienreiz ķepa. Pārējie dzīvnieki necieta no vandālisma.
Režisors Gints Zilbalodis, kurš 2024. gadā tika godināts ar titulu “Gada rīdzinieks”, sasniedzis līdz šim nepieredzētu panākumu Latvijas kino vēsturē — viņa animācijas filma “Straume” kļuvusi par pirmo Latvijas filmu, kas nominēta un arī saņēmusi ASV Kinoakadēmijas balvu “Oskars” kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma”. Oskara ceremonija kļuva par kulmināciju pasaules kinoindustrijas balvu sezonai, kurā “Straume” līdz šim ieguvusi jau vairāk nekā 70 starptautisku apbalvojumu gandrīz visos kontinentos. To vidū ir Eiropas Kinoakadēmijas balva par labāko pilnmetrāžas animācijas filmu, ASV Golden Globe, divas Annie Awards, ko piešķir Starptautiskā animācijas asociācija Holivudā, vairāk nekā 10 balvas no ASV kinokritiķu apvienībām, Francijas nacionālā kino balva “Cēzars” un daudzi citi nozīmīgi apbalvojumi.