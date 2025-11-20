Švinka izturējis Saeimas uzticības balsojumu
Deputātu vairākums Saeimas sēdē noraidījis opozīcijas deputātu sagatavoto lēmuma projektu par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam (P).
Lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu tapis pēc opozīcijas deputātu pieprasījuma Švinkam par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos.
Pieprasījumu iepriekšējā Saeimas sēdē atbalstīja parlamentāriešu vairākums. Par pieprasījumu nobalsoja 46 opozīcijas deputāti, tostarp savulaik no "Progresīvo" rindām ievēlētā Skaidrīte Ābrama, bet koalīcija spēja savākt tikai 43 balsis pret. Kopā ar koalīciju parasti balsojošais deputāts Oļegs Burovs bija izvēlējies balsojumā nepiedalīties.
Deputāti no partijas "Latvija pirmajā vietā" bija vērsušies pie satiksmes ministra Švinkas ar prasību skaidrot un pamatot lēmumus, kas saistīti ar būtisku sabiedriskā transporta - īpaši reģionālo autobusu - reisu samazināšanu. Deputāti pauda bažas par to, ka šie lēmumi var radīt nopietnas sekas reģionos, īpaši lauku teritorijās, kur sabiedriskais transports ir būtisks iedzīvotāju mobilitātei.
Pieprasījumā uzsvērts, ka plānotais reisu samazinājums par 16% jeb vairāk nekā 11 miljoniem kilometru var būtiski ietekmēt pasažierus, īpaši sociāli mazāk aizsargātās grupas. Satiksmes ministrijai deputāti pārmet bezdarbību, ignorējot Finanšu ministrijas un Iepirkumu uzraudzības biroja ieteikumus par iespējamiem līgumu grozījumiem.
Deputāti pieprasīja skaidrojumus par līgumu izbeigšanas procedūrām, jaunu konkursu nosacījumiem, šoferu trūkuma risināšanu, kā arī par plānotajiem kompensējošajiem pasākumiem, piemēram, transportu pēc pieprasījuma. Tāpat pieprasījumā tika uzdots jautājums par to, kā šie lēmumi saskan ar valsts deklarētajiem mērķiem reģionu attīstības un sociālās iekļaušanas jomā.
Jau ziņots, ka dotētais reģionālās nozīmes autobusu maršruta tīkls nākamgad plānots 56,145 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 11,06 miljoniem kilometru jeb 16% mazāk nekā prognozēts 2025. gadā, nolēmusi Sabiedriskā transporta padome.
Paredzēts, ka katrā maršruta tīkla daļā tiks samazināti reisi vai reisu daļas ar zemu rentabilitātes un pārvadāto pasažieru rādītāju.