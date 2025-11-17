Foto: https://www.facebook.com/spoguvidusskola
Špoģu skolai - 125 gadi! Aicina uz skolas jubileju bijušos skolēnus, pedagogus un darbiniekus
Špoģu skola aicina bijušos skolēnus, skolotājus un darbiniekus uz skolas 125 gadu jubileju, kas notiks 2025. gada 21. novembrī. Ikviens aicināts līdzi ņemt un dalīties ar saviem atmiņu stāstiem, lai tie kļūtu par daļu no skolas vēstures un būtu pieejami nākamajām paaudzēm.
Atmiņas var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu spogu.vidusskola@viski.lv, pa pastu uz adresi Špoģu vidusskola, Šosejas iela 3, Špoģi, Augšdaugavas novads, LV-5481, vai arī nogādāt personīgi skolā. Stāstos aicināts norādīt informāciju par sevi – vārdu, uzvārdu (arī pirmslaulības uzvārdu), kontaktus, kā arī gadus, kuros mācījāties vai strādājāt skolā, un tā laika skolas nosaukumu. Tāpat vēlams aprakstīt spilgtākās atmiņas par mācībām, skolas ikdienu, klasesbiedriem, kolēģiem, telpām un apkārtni. Var pievienot fotogrāfijas ar īsu aprakstu, kā arī sniegt padomu šodienas skolēniem.
Iesniedzot materiālus, dalībnieki piekrīt, ka sniegtie dati var tikt izmantoti skolas vajadzībām.
Uz tikšanos 21. novembrī skolas jubilejā!