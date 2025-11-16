17. novembrī sabiedriskais transports Rīgā kursēs pēc brīvdienu grafika
Pirmdien, 17. novembrī, sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika. Pēc plkst. 18.00 var būt īslaicīgi kustības traucējumi 11. novembra krastmalā, savukārt 12. maršruta autobusi vakarā kursēs pa apvedceļu.
Izmaiņas 12. autobusa maršrutā un iespējamie kustības ierobežojumi 11. novembra krastmalā saistīti ar Nacionālo bruņoto spēku militārās parādes ģenerālmēģinājumu. Valsts policija periodiski īslaicīgi apturēs transporta kustību 11. novembra krastmalā posmā starp Akmens tiltu un Dzelzceļa tiltu.
12. autobusa apvedceļš pēc plkst. 18.00:
Virzienā uz Ziedoni autobuss kursēs pa maršrutu līdz Emīlijas Benjamiņas ielai, tālāk pa Emīlijas Benjamiņas ielu, Lāčplēša ielu, nobrauktuvi no Salu tilta uz Krasta ielu, pa Krasta ielu un tālāk pa maršrutu.
Virzienā uz Abrenes ielu autobuss kursēs pa maršrutu līdz Krasta ielai, tālāk pa Krasta ielu, uzbrauktuvi uz Lāčplēša ielu, Lāčplēša ielu, Emīlijas Benjamiņas ielu un tālāk pa maršrutu.
Tuvojoties valsts svētkiem, izmaiņas būs arī “Rīgas satiksmes” klientu centru un informatīvā tālruņa darba laikā, savukārt autostāvvietas 17. novembrī darbosies kā sestdienās. Attiecīgi A, B, C un D tarifu zonās par autostāvvietu jāmaksā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, bet R tarifu zonā no plkst. 6.00 līdz 24.00.
Izņēmums ir apakšzemes stāvvieta K. Valdemāra ielā 5a – tur par automašīnas novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.
Klientu apkalpošanas centri
No 15. līdz 18. novembrim daļa “Rīgas satiksmes” klientu centru būs slēgta. Atvērti būs tikai tie, kas darbojas tirdzniecības centros. Klientu centrs TC “Origo”, Stacijas laukumā 2, šajos datumos strādās no plkst. 10.00 līdz 18.00. Savukārt IC “Akropole Alfa”, Brīvības gatvē 372, esošais klientu centrs strādās no plkst.10.00 līdz 21.00.
Informatīvā tālruņa 20361862 darba laiks 17. novembrī būs no plkst. 7.30 līdz 20.00, savukārt 18. novembrī — no plkst. 9.00 līdz 20.00.
Aicinām iedzīvotājus laikus plānot braucienus un klientu centru apmeklējumu, lai valsts svētku laiks paietu mierīgi un bez steigas.