Rīgā ierodas NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas kuģi
Sestdien, 15. oktobrī, Rīgā ostas vizītē ierodas NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas (SNMCMG1) kuģi, apliecinot NATO klātbūtni un nelokāmo apņemšanos stiprināt drošību Baltijas jūras reģionā.
Grupas sastāvā šobrīd atrodas septiņi kuģi – Latvijas štāba un apgādes kuģis "Virsaitis", Vācijas mīnu meklētājs "Dillingen", Somijas pretmīnu karadarbības kuģis "Katanpaa", Polijas mīnu traleris "Necko", Nīderlandes mīnu meklētājs "Willemstad", Beļģijas mīnu meklētājs "Primula" un Francijas mīnu meklētājs "Sagittaire".
Vizītes laikā grupas komandieris komandkapteinis Jānis Auce tiksies ar Aizsardzības ministru Andri Sprūdu un Jūras spēku komandieri flotiles admirāli Māri Polencu, lai pārrunātu aktuālos reģionālās drošības jautājumus un pastiprinātu sadarbību starp NATO un Latvijas aizsardzības sektoru.
SNMCMG1 turpina veikt NATO militāro aktivitāti "Baltijas sardze" (Baltic Sentry), aizsargājot zemūdens infrastruktūru, bet tās galvenais uzdevums joprojām ir vēsturisko jūras mīnu identificēšana un neitralizēšana, tādējādi novēršot draudus kuģošanai un uzlabojot drošību jūrā.
"Jau kopš septembra sākuma, kad sākām uzdevumu izpildi Baltijas jūrā, viena no mūsu prioritātēm ir Baltic Sentry uzdevumu izpilde. Šie uzdevumi ir satīti ar vairākiem izaicinājumiem, tie brīžiem ir ļoti dinamiski procesi, kas prasa detalizētu plānošanu, koordināciju un lielu resursu piesaisti", uzsver SNMCMG1 komandieris komandkapteinis Jānis Auce. Komandieris uzskata, ka "gandarījumu sagādā savstarpējās sadarbības attīstība, kas šo uzdevumu izpildes laikā ir ļoti uzlabojusies, notiek informācijas apmaiņa un viennozīmīgi Baltijas jūras reģionā NATO valstu starpā ir izveidojusies vienota izpratne par situāciju. Tagad tiešam varam teikt ka visi strādājam vienotu mērķu un uzdevuma izpildei."
Šī gada jūlijā SNMCMG1 komandvadību no Beļģijas Jūras spēkiem pārņēma Latvijas Jūras spēki uzņemoties vadību daudznacionālā štāba sastāvā uz Jūras spēku flagmaņa – štāba un apgādes kuģa A-53 "Virsaitis". "Virsaitis" kalpo kā komandkuģis un nodrošina grupas štāba izvietošanu un komandvadības spējas jūrā.
NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas kuģi Rīgas Pasažieru ostā
Šī ir otrā reize, kad Latvijai uzticēts vadīt NATO SNMCMG1 grupu – pirmo reizi tas notika 2017. gadā, apliecinot sabiedroto uzticēšanos Latvijas Jūras spēku profesionalitātei, kompetencei un spējai nodrošināt stratēģiski nozīmīgu uzdevumu izpildi NATO kolektīvās drošības stiprināšanā.
SNMCMG1 ir NATO Reaģēšanas spēku sastāvdaļa un veic mīnu meklēšanas un neitralizēšanas uzdevumus, kā arī demonstrē sabiedroto klātbūtni un gatavību, operējot Ziemeļeiropas, Baltijas un Atlantijas reģionos.