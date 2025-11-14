Noskaidrots, kurš uzņēmums iesaistīts nelikumīgas atkritumu apsaimniekošanas lietā
Nelikumīgas atkritumu apsaimniekošanas lietā, kuras rezultātā valstij varētu būt radīts kaitējums 1,85 miljonu eiro apmērā, iesaistīts atkritumu un otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmums SIA "Re Cikls".
Pret uzņēmumu sākts arī process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu. Kā norāda aģentūrai LETA , lietā apsūdzēti divi vīrieši - Vladimirs Zeļenskis un Mikus Vilsons. Prokuratūra iepriekš informēja, ka krimināllietā apsūdzēts uzņēmuma valdes loceklis un viņa pilnvarotā persona - par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, radot būtisku kaitējumu.
Uzņēmumam nebija atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai un nebija tiesību veikt nekādas atkritumu apsaimniekošanas darbības. Neskatoties uz to, laika posmā no 2018. gada 14. marta līdz 2022. gada 31. maijam uzņēmuma teritorijā nelikumīgi apglabātas 3648 tonnas pārtikas atkritumu, apgalvo izmeklētāji.
Tādējādi valstij nodarīts mantisks kaitējums 1,85 miljonu eiro apmērā un radīts kaitējums videi, veicinot pastiprinātus riskus grunts un gruntsūdeņu piesārņojumam, norāda prokuratūra.
Lieta nodota Rīgas rajona tiesai, bet izskatīšanas datums pašlaik nav ieplānots. "Re Cikls" komentāru par apsūdzībām patlaban nav sniedzis.
"Re Cikls" reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 500 000 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas "Re Cikls" vienīgā īpašniece kopš 2019. gada vasaras ir SIA "Fēnikss Finanses", kuras īpašnieks savukārt kopš šā gada pavasara ir Artis Cīrulis, taču no 2019. gada jūlija beigām līdz šā gada 20. aprīlim "Fēnikss Finanses" vienīgais īpašnieks bija Zeļenskis, bet pirms tam - no "Fēnikss Finanses" dibināšanas brīža līdz 2019. gada jūlija beigām - kompānijas vienīgais īpašnieks bija Vilsons.
Tāpat dati liecina, ka Vilsons bija "Re Cikls" vienīgais īpašnieks no 2014. gada maija vidus līdz 2019. gada 31. jūlijam. Zeļenskis bija "Re Cikls" valdes loceklis no 2019. gada 14. augusta līdz 2025. gada 23. maijam, savukārt Vilsons bija "Re Cikls" valdes loceklis no 2014. gada 28. maija līdz 2018. gada 14. martam.
Pagājušajā gadā "Re Cikls" strādāja ar 100 eiro apgrozījumu, bet kompānijas zaudējumi sasniedza 40 957 eiro. 2022. gadā ar zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas pieprasījumu uzņēmumam piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijas darbībām.