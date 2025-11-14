Latvija gatavojas notriekt dronus ar pašu ražotām sistēmām - iepirkums jau šogad
Aizsardzības resors vēl līdz gada beigām plāno iegādāties vietējā ražojuma pretdronu sistēmas, piektdien intervijā LTV "Rīta panorāmai" stāstīja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Ministrs atgādināja, ka nesen notikuši pretdronu sistēmu testi, un līdz gada beigām plānots no vietējiem ražotājiem iegādāties dronu sistēmas, kas spēj notriekt citus dronus.
Sprūds uzsvēra, ka nākamgad kopumā tiks palielināti ieguldījumi dronu tehnoloģijās no esošajiem 50 līdz 100 miljoniem eiro, no kuriem aptuveni puse plānota pašu valsts dronu armijai, bet otra puse plānoti ieguldījumi Ukrainas atbalstam izveidotajā dronu koalīcijā.
Runājot par nākamā gada valsts budžetu, kur vienīgā lielākā prioritāte noteikta aizsardzība, Sprūds stāstīja, ka aizsardzības nozarē pamatā visa nauda aiziešot tieši valsts aizsardzības spēju stiprināšanai. Svarīgs akcents arvien būs robežu stiprināšana, īpaši pretgaisa aizsardzība. Turpinās arī pretmobilitātes pasākumu īstenošana uz austrumu robežas.
Ministrs atzīmēja, ka nākamgad Latvijā sāks straujāk ienākt pasūtītās bruņojuma sistēmas, piemēram, "Iris T" pretgaisa aizsardzības sistēma, jauni radari, pretgaisa aizsardzības raķetes u.c.