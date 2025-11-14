Mieriņa: ZZS vēlas dialogu, nevis konfrontāciju ar valdību
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) nav valdības iekšējais opozicionārs, šādu viedokli intervijā Latvijas Radio piektdien pauda ZZS politiķe, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Pēc viņas vārdiem, ZZS neesot nolēmusi pozicionēties kā valdības iekšējā opozicionāre, bet tikai vēloties "runāt dziļāk par jautājumiem, kas mūs uztrauc".
Mieriņa arī nepiekrīt, ka faktiski ZZS ir divu koalīciju dalībniece, kur kaut kādos jautājumos vēl sadarbojas ar oficiālajiem partneriem valdībā - "Jauno vienotību" un "Progresīvajiem", bet citos gadījumos sadarbību veido ar opozīciju.
Runājot par viedokļu atšķirībām, Mieriņa pievērsās pašlaik aktuālajam budžeta jautājumam. Viņa uzsvēra, ka dzīvojam parlamentārā valstī un par budžetu gala lēmums jāpieņem parlamentam, tāpēc nedrīkstot turpināties prakse, ka valdība atnes budžetu, bet Saeima tajā nedrīkst veikt labojumus.
Taujāta, vai pēc budžeta izskatīšanas kritīs Evikas Siliņas (JV) valdība, Mieriņa tieši neatbildēja, bet sprieda, ka budžeta procesā esot vērojams "labs pavērsiens", jo partijas spējušas sasēsties pie viena galda, izrunāties un vienoties. Nevajag baidīties no atšķirīgiem viedokļiem, bet bīstami būtu tieši tad, ja "visi skatītos vienā virzienā", par politiskajiem procesiem izteicās ZZS politiķe.
Mieriņas vērtējumā, viedokļu dažādība nenozīmējot, ka daļa politiķu "aizgājuši Kremļa naratīvā", kas esot tikai nelabvēļu pārmetumi.