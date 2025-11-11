Brīvības piemineklis.
Šodien 07:06
Lāčplēša diena nenesīs izmaiņas laikapstākļos
Otrdien Latvijā pārsvarā saglabāsies apmākušās debesis, dažviet gaidāms lietus un dūmaka, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs +3..+7 grādi.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, galvenokārt no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaiss iesils līdz +5..+6 grādiem.
Latvijas tuvumā nav ne anticiklonu, ne ciklonu. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.