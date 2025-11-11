Lāčplēša diena nenesīs izmaiņas laikapstākļos
Lāčplēša diena nenesīs izmaiņas laikapstākļos

Otrdien Latvijā pārsvarā saglabāsies apmākušās debesis, dažviet gaidāms lietus un dūmaka, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs +3..+7 grādi.

Rīgā gaidāma mākoņaina diena, galvenokārt no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaiss iesils līdz +5..+6 grādiem.

Latvijas tuvumā nav ne anticiklonu, ne ciklonu. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

