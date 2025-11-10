Lāčplēša dienā pūtīs lēns vējš un vietām līs.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Otrdien, 11. novembrī, Latvijā nav gaidāmas lielas laikapstākļu izmaiņas - debesis klās mākoņi, vējš būs lēns un vietām līs, prognozē sinoptiķi.
Dažviet būs arī dūmaka. Vējš pūtīs no dienvidu puses.
Gaisa temperatūra naktī būs +2..+7 grādi, dienā tā nepārsniegs +4..+9 grādus.
Rīgā naktī uz otrdienu palaikam gaidāms lietus, diena varētu paiet bez būtiskiem nokrišņiem. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra būs +5..+7 grādi.