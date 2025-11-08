Saeima atbalsta Latvijas karavīru dalību starptautiskajā operācijā Kosovā
Ceturtdien, 6. novembrī, Saeima atbalstīja pagarināt termiņu Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai NATO vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.
"Latvijas karavīru dalība NATO vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā ir nozīmīga mūsu valsts ieguldījuma daļa starptautiskajā drošībā. Tā apliecina mūsu solidaritāti ar sabiedrotajiem un gatavību stāties līdzās tiem, kas sargā mieru un stabilitāti Eiropā. Šī pieredze stiprina gan mūsu karavīru profesionālās spējas, gan Latvijas drošību kopumā," uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Ņemot vērā pieaugošo saspīlējumu pie Eiropas robežām un nepieciešamību situāciju stabilizēt, šis lēmums nodrošina Latvijas līdzdalības nepārtrauktību NATO misijā, kas kopš 1999. gada, pēc ilgstoša starpetniska konflikta un vardarbības Balkānu reģionā, rūpējas par drošu un stabilu vidi Kosovā.
Latvijas karavīri NATO vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā ("Kosovo Force" – KFOR) pilda uzdevumus ASV vadītā daudznacionālā bataljona sastāvā, veicot patrulēšanas, savu spēku aizsardzības un kaujas spēju uzturēšanas, kā arī ātrās reaģēšanas spēku pienākumus. Dalība operācijā ļauj Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem turpināt attīstīt savietojamību ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, stiprināt taktiskās spējas un sniegt ieguldījumu Eiropas un transatlantiskajā drošībā.
Pašreiz NATO vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā dien ap 4741 karavīru no 33 valstīm. Latvijas kontingentā šobrīd dienesta pienākumus veic 142 karavīri, savukārt nacionālais Saeimas mandāts nosaka, ka Nacionālo bruņoto spēku karavīru skaits operācijā nepārsniegs 160. Dalība starptautiskajā operācijā ir nozīmīga ne vien militārā, bet arī politiskā ziņā – tā stiprina Latvijas sadarbību ar NATO dalībvalstīm un sabiedrotajiem, īpaši Latvijas stratēģisko partneri ASV, kā arī demonstrē Latvijas apņēmību piedalīties starptautiskās drošības veicināšanā.
Šobrīd Nacionālo bruņoto spēku dalība NATO vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā noris saskaņā ar Saeimas 2023. gada 7. septembrī pieņemto lēmumu, kas nosaka Latvijas karavīru dalību operācijā uz laiku līdz šā gada 31. decembrim.