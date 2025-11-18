Režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma “Straume” ir pirmais Latvijas kinodarbs, kas jebkad nominēts ASV Kinoakadēmijas balvai „Oskars” un to arī saņēmis.
Sabiedrība
Šodien 06:14
10 cilvēki, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē
Mēs bieži runājam par sevi kā par mazu tautu. Tomēr mazai tautai ir nepieciešami lieli stāsti – tādi, kas iedvesmo, vieno un ļauj noticēt sev.
Ir vārdi, kas komentārus vairs neprasa. "Mūsējais!" – mēs iesaucamies, skatoties televīziju, klausoties radio vai ritinot ziņu lenti. Tie ir cilvēki, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Viņu stāsti iedvesmo, jo katrs no tiem pierāda: arī no mazas zemes var nākt lieli cilvēki.
Patiesībā mūsu talantu saraksts ir krietni garāks, un šie desmit stāsti ir tikai daži piemēri. Bet katrs no tiem atgādina – talants nepazīst robežas, un apņēmība spēj pārvērst sapņus realitātē.