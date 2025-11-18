10 cilvēki, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē
Režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma “Straume” ir pirmais Latvijas kinodarbs, kas jebkad nominēts ASV Kinoakadēmijas balvai „Oskars” un to arī saņēmis.
Sabiedrība

10 cilvēki, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē

Mēs bieži runājam par sevi kā par mazu tautu. Tomēr mazai tautai ir nepieciešami lieli stāsti – tādi, kas iedvesmo, vieno un ļauj noticēt sev.

10 cilvēki, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē...

Ir vārdi, kas komentārus vairs neprasa. "Mūsējais!" – mēs iesaucamies, skatoties televīziju, klausoties radio vai ritinot ziņu lenti. Tie ir cilvēki, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Viņu stāsti iedvesmo, jo katrs no tiem pierāda: arī no mazas zemes var nākt lieli cilvēki.

Patiesībā mūsu talantu saraksts ir krietni garāks, un šie desmit stāsti ir tikai daži piemēri. Bet katrs no tiem atgādina – talants nepazīst robežas, un apņēmība spēj pārvērst sapņus realitātē.

