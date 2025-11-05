Sabiedrība
Šodien 13:34
VIDEO: mazie “studenti” ar lielu misiju: topošie dienesta suņi apgūst svarīgas prasmes
Tāpat kā bērni dodas uz skolu, lai apgūtu dzīvei un darbam nepieciešamās prasmes, arī kucēniem jāmācās daudz un uzcītīgi — īpaši tiem, kuri gatavojas kļūt par profesionāliem policistiem.
Lai kļūtu par drošiem, pārliecinātiem un paklausīgiem dienesta suņiem, viņiem jāprot labi uzvesties publiskā vietā, jāspēj saglabāt mieru dažādu skaņu, cilvēku un smaržu vidū, un vienlaikus precīzi izpildīt uzdevumus.
"Rīgas Satiksme" ar prieku atbalsta Valsts policijas jaunos četrkājainos “studentus”, dodot iespēju trenēties uzņēmuma parkos un depo.