Sabiedrība
Šodien 13:16
Uz sestdienu pārceltajā darbadienā sabiedriskais transports Rīgā kursēs pēc darbadienu grafika
Sestdien, 8. novembrī, kas noteikta kā pārceltā darba diena, sabiedriskais transports Rīgā kursēs pēc darbadienu grafika, informēja "Rīgas satiksmes" Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
Izmaiņas noteiktas arī "Rīgas satiksmes" klientu centru darba laikā, bet autostāvvietas darbosies kā ierasts sestdienās.
Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko "Rīgas satiksme", 8. novembrī darbosies kā sestdienās.
Attiecīgi A, B, C un D tarifu zonās par autostāvvietu būs jāmaksā no plkst. 9 līdz 17, bet R tarifu zonā no plkst. 6 līdz 24.
Izņēmums ir apakšzemes stāvvieta K. Valdemāra ielā 5a - tur par automašīnas novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.
Kā ziņots, šogad pārceltas divas darbadienas - piektdiena, 2. maijs, un pirmdiena, 17. novembris. 17. novembris iekrīt starp svētdienu, 16. novembri, un svētku dienu, 18. novembri. Līdz ar to 17. novembra darbdiena pārcelta uz sestdienu, 8. novembri.