Sabiedrība
Šodien 07:04
Trešdien saglabāsies silts un mākoņains laiks
Trešdien Latvijā būs pārsvarā mākoņainas debesis un vietām mazliet līs, prognozē sinoptiķi.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, dažviet piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +9..+13 grādi.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs +12 grādus.
Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1019 hektopaskāliem valsts ziemeļrietumos līdz 1025 hektopaskāliem Latgales dienvidos.