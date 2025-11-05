Trešdien saglabāsies silts un mākoņains laiks
foto: Lauma Vītola/LETA
Sabiedrība

Trešdien saglabāsies silts un mākoņains laiks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Trešdien Latvijā būs pārsvarā mākoņainas debesis un vietām mazliet līs, prognozē sinoptiķi.

Trešdien saglabāsies silts un mākoņains laiks ...

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, dažviet piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +9..+13 grādi.

Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs +12 grādus.

Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1019 hektopaskāliem valsts ziemeļrietumos līdz 1025 hektopaskāliem Latgales dienvidos.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa