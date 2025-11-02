Vieglā automašīna ietriekusies tramvajā (foto: Juris Kovalenko / Facebook)
Vakar 23:03
Imantā automašīna taranē tramvaju
Svētdienas vakarā vieglā automašīna ietriekusies tramvajā Rīgas mikrorajonā Imanta. Kā vēsta "Facebook" lietotājs, kurš publicējis avārijas vietas fotoattēlus, sadursme notikusi Kleistu ielas un Anniņmuižas bulvāra krustojuma rajonā netālu no tramvaja pieturas.
Nav ziņu par iespējamiem cietušajiem. Komentāros daudzi brīnās, kā automašīnas vadītājs varēja nepamanīt tramvaju, savukārt citi norāda, ka šajā rajonā avārijas notiekot regulāri.