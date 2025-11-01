Pasažieru pārvadātāji vairs nedrīkstēs veikt neregulāros pasažieru pārvadājumus uz Baltkrieviju un Krieviju
Pasažieru pārvadātāji no šodienas vairs nedrīkstēs veikt starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu.
Ar valdības rīkojumu noteikts pienākums Valsts robežsardzei no šodienas līdz 2026. gada 31. oktobrim neļaut pasažieru pārvadātājiem veikt starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu Pāternieku, Grebņevas un Terehovas robežšķērsošanas vietās.
Satiksmes ministrijā (SM) skaidroja, ka situācijas monitorings un statistikas dati liecina par neregulāro pārvadājumu pieaugumu uz Baltkrieviju un Krieviju, kas rada nelegālās imigrācijas un drošības riskus, tostarp Latvijas un citu Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstu iedzīvotāju vervēšanas draudus. Tūrisma firmu piedāvātie lētie ceļojumi uz šīm valstīm apdraud ceļotāju un valsts drošību, un pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos šādu ekskursiju organizēšana ir bezatbildīga.
Minētie apstākļi rada nepieciešamību noteikt ierobežojumus Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanai.
SM skaidro, ka ir nepieciešams nodrošināt minimālas un regulētas pārvietošanās iespējas, šķērsojot Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežu. Šāda iespēja ir regulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, kuru laikā persona, iegādājoties biļeti, iepriekš sniedz ziņas par sevi, un pārvadātājam ir pienākums pārbaudīt derīga ceļošanas dokumenta esamību.
Regulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis, tiek organizēti, pamatojoties uz starpvaldību divpusējo nolīgumu nosacījumiem un atbilstoši Latvijas nacionālajiem tiesību aktiem. Šos pārvadājumus atļauts veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis terminētu atļauju pārvadājumu veikšanai noteiktā maršrutā.
Izsniedzot atļauju regulāriem pārvadājumiem uz Baltkrieviju un Krieviju, Autotransporta direkcija (ATD) izvērtē pārvadājumos iesaistītos uzņēmumus, ievērojot potenciālos drošības riskus, kā arī, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, atļaujas izsniedz uz termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu.
Pašlaik tiek apkalpoti trīs regulārie maršruti uz Baltkrieviju un seši maršruti uz Krieviju.