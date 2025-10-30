Saldus novada dome neakceptēs jaunus lokālplānojumus vēja elektrostaciju izbūvēm novada teritorijā
Saldus novada dome ir pieņēmusi lēmumu neakceptēt jaunus vēja elektrostaciju parkus novada teritorijā, ņemot vērā jau esošo vēja parku kopējo jaudu un iedzīvotāju un vides aizsardzības intereses. Dome aicina Saeimu steidzami pieņemt likuma grozījumus, kas dotu pašvaldībām tiesības ierobežot vēja elektrostaciju kopējo jaudu savā teritorijā.
Saldus novada dome saka STOP jaunām vēja parku iecerēm novada teritorijā!
28. oktobrī, Saldus novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīti četri lēmumprojekti.
Deputāti apstiprināja trīs lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumus vēja elektrostaciju parka “CVE-2” izveidei un pieņēma saistošos noteikumus šādām teritorijām: • Cieceres pagasts, • Jaunzviedru ciems, Cieceres pagasts, • Lutriņu un Gaiķu pagasti.
Saldus novada dome neakceptēs jaunus lokālplānojumus vēja elektrostaciju izbūvēm novada teritorijā.
Deputāti pieņēma lēmumu neapstiprināt jaunu vēja elektrostaciju paredzēto darbību Saldus novada administratīvajā teritorijā, neuzsākt un neapstiprināt lokālplānojumus vēja parku attīstībai. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā, ka novadā jau apstiprināto un īstenoto vēja parku projektu kopējā plānotā jauda pārsniedz 150 megavatus, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju un vides aizsardzības intereses.
Vienlaikus dome aicina Latvijas Republikas Saeimu steidzamības kārtībā pieņemt Klimata un enerģētikas ministrijas virzītos grozījumus likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, lai dotu pašvaldībām tiesības noteikt vēja elektrostaciju kopējās jaudas ierobežojumus savā teritorijā.