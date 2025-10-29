Mūžībā devies viens no kora “Gaudeamus” dibinātājiem Arvīds Kanbergs
26. oktobrī šīs zemes gaitas pārtraucis ilggadējais Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācībspēks, viens no RTU vīru kora “Gaudeamus” dibinātājiem un koristiem kopš pirmās kolektīva pastāvēšanas dienas Arvīds Kanbergs (31.01.1934. – 26.10.2025.).
Vēl šā gada martā viņš piedalījās kora 65 gadu jubilejas sezonas aktivitātēs, toskait sniedza aizrautīgiem stāstiem piesātinātu interviju jubilejas sarunu ciklā “Kora stāsti”. Sarunas vadītājs Gints Branks viņam vaicāja – kas tik cienījamos gados palīdz uzturēt možu garu, un Arvīds atbildēja: “Ja ir slikts garastāvoklis, uzlieku “Gaudeamus” disku – un viss kārtībā!”
Viņš bijis inženierzinātņu doktors, RTU mācībspēks no augstskolas dibināšanas 1958. gadā līdz 2019. gadam, 1986. gadā ir saņēmis RTU goda darbinieka apbalvojumu kā Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vecākais pasniedzējs. Apbalvots ar 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi.
Arvīda Kanberga devums “Gaudeamus”, RTU kultūras vēsturē un attīstībā ir augsti vērtējams.
Atvadīšanās no Arvīda Kanberga notiks sestdien, 1. novembrī, plkst. 13.00 Laucienē Pūckalnu kapos.