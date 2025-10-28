Trešdien gaidāms nedaudz saulaināks laiks.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Trešdien gaidāms nedaudz saulaināks laiks
Trešdien daudzviet Latvijā uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Nakts būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet īslaicīgi līs. Vietām veidosies migla. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3..+8 grādiem.
Dienā, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Dažviet Latvijā īslaicīgi līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7..+11 grādi.
Rīgā trešdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi un palaikam spīdēs saule. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +5 grādiem, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +10 grādiem.