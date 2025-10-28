Šodien, 27. oktobrī, Saldus CSDD teritorijā autobusi tika nodoti biedrībai “Mūsu ligzda”.
Saldus novads uzdāvinājis Ukrainas armijai trīs autobusus
Saldus novada dome ir piešķīrusi trīs pasažieru autobusus Ukrainas bruņoto spēku karavīriem un sabiedrības atbalstam, kas šodien tika nodoti biedrībai “Mūsu ligzda” tālākai nogādāšanai Ukrainā. Šie autobusi kalpos palīdzības un atbalsta vajadzībām kara skartajā valstī.
23. oktobra Saldus novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu dāvināt Ukrainas bruņoto spēku karavīriem un Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam trīs tehniskā kārtībā esošus pasažieru autobusus ar 20 sēdvietām katrā.
Šodien, 27. oktobrī, Saldus CSDD teritorijā autobusi tika nodoti biedrībai “Mūsu ligzda”. Biedrības valdes priekšsēdētāja Raina Ņišta nogādās tos Ukrainā, kur tie kalpos palīdzības un atbalsta vajadzībām.