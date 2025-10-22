Kozlovskis: Baltkrievijas īstenotie hibrīdapdraudējumi turpināsies
Prognozes neliecina, ka Baltkrievijas īstenotais hirbrīdapdraudējums, izmantojot nelegālo migrāciju, mazinātos, turklāt Iekšlietu ministrija (IeM) jau rezervējusi papildu sešus miljonus eiro robežas sargātāju atalgojumam, trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē norādīja Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Pastiprinātais robežsapsardzības režīms ir garināts līdz gada beigām, turklāt šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, nelegālo robežas šķērsošanas mēģinājumu skaits ir vairāk nekā dubultojies. "Tas nozīmē, ka robežsargi un policisti strādā virsstundas, un tas saistīts ar izdevumiem, tāpēc ir rezervācija sešu miljonu eiro apmērā. Prognozes neliecina, ka varētu būt pozitīvas izmaiņas Baltkrievijas īstenotajā hirbrīdapdraudējumā uz mūsu robežas," uzsvēra ministrs.
Kozlovskis arī atgādināja, ka nelegālo robežšķērsotāju profils ir mainījies. Ja sākotnēji bija ģimenes ar bērniem, tad patlaban Latvijā mēģina iekļūt grupas, kurās pārsvarā ir jauni vīrieši, kas tiek apmācīti Baltkrievijas pusē. "Vēlme kaitēt Eiropas Savienībai ir savijusies kopā ar ienesīgu noziedzīgo rūpalu," uzsvēra ministrs.
Vienlaikus patlaban Latvijā vēl nav tāda eskalācijas pakāpe kā Polijā, kur tiek izmantoti aukstie ieroči un molotova kokteiļi. "Pie mums vairāk ir tāda nepakļaušanās robežsargu prasībām ar nepieciešamību izmantot dienesta suņus. Vienlaikus robežsardze pastiprinājusi savu bruņojumu, patrulēšanas laikā nēsājot bruņuvestes un ķiveres," piebilda ministrs.
Jau ziņots, ka kopumā šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 10 972 cilvēki. Tikmēr humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana nav liegta 26 nelegālajiem migrantiem.
Kā vēstīts, pērn no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 31. decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.