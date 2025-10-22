Aizturēts vīrietis, kurš Rīgas autobusā lamāja kontrolieri un notikušo pēcāk ievietoja “TikTok”
Šā gada 17. septembrī kāds 1976. gadā dzimis vīrietis sabiedriskajā transportā rupji traucēja sabiedrisko kārtību un mieru, izrādot acīmredzamu necieņu pret sabiedrību un ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, kā arī traucējot “Rīgas satiksme” biļešu kontrolieru darba pienākumu izpildi. Par notikušo 9. oktobrī uzsākts kriminālprocess, un 16. oktobrī minētais vīrietis aizturēts.
17. septembrī pirms pulksten 22.00 sabiedriskā transporta 49. maršruta autobusā, braucot no pieturvietas “Vaidavas iela” virzienā uz Daudersalu, 1976. gadā dzimis vīrietis, būdams alkohola reibumā, kopā ar vēl nenoskaidrotu personu veica huligāniskas darbības.
Viņš ar necenzētiem vārdiem aizvainoja un izteica draudus “Rīgas satiksmes” biļešu kontrolierei viņas darba pienākumu izpildes laikā, bet otra persona filmēja notiekošo un aizvainoja kontrolieri. Neilgi pēc notikušā video tika publicēts sociālajā tīklā “TikTok”, izraisot plašu sabiedrības rezonansi.
Tāpat noskaidrots, ka viens no pasažieriem, nepilngadīgs jaunietis, mēģināja aizstāvēt kontrolieri un pārtraukt huligāniskās darbības, taču vīrietis pēc tam uzbruka arī šim jaunietim.
Sākotnēji par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process, tomēr 9. oktobrī tika pieņemts lēmums uzsākt kriminālprocesu. 16. oktobrī minētais vīrietis tika aizturēts.
Viņš savu vainu atzīst un iepriekš jau ir nonācis policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu. Viņam piemērots drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas, proti, par huligānismu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu, mantas bojāšanu vai pretošanos personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.